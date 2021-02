La lotta per il secondo posto in Serie B - dando per scontata la prima posizione dell'Empoli, che finora ha perso solo una partita - si fa sempre più appassionante. Dopo 21 giornate, cinque squadre sono racchiuse in appena due punti, una rincorsa di gruppo che "affolla" anche le previsioni dei bookmaker. L'Empoli di Dionisi è il grande favorito secondo i betting analyst La promozione dei toscani vola a 1,30, la vittoria del campionato si gioca a 2,00. Dietro gli azzurri si piazza il Monza che, dopo aver fermato nell'ultimo match di campionato proprio l'Empoli, viene offerto a 3,00 per il primo posto e a 1,40 per la promozione. Il mezzo passo falso a Cosenza - con il terzo pareggio consecutivo - ha frenato l'assalto della Spal, ora al sesto posto in classifica e a quota 9,00 per il successo finale. Il passaggio in Serie A della squadra di Marino vale invece 3,00, alla pari con il Lecce. A contendersi un posto, secondo i quotisti, anche Chievo (3,50), Cittadella e Salernitana (4,50).