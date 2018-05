È una partita che conta poco per la classifica, visto che l’Empoli è già in Serie A e il Perugia è certo di disputare i playoff. La sfida al Castellani di domani, per l’ultima giornata di Serie B, sarà però la prima partita di Alessandro Nesta alla guida dei biancorossi, prima della rincorsa all’ultimo posto che vale la promozione. Sarà un esordio duro, a guardare le quote 888sport.it: l’Empoli è imbattuto dallo scorso novembre e davanti al suo pubblico ha perso solo una delle venti partite disputate. È dunque il segno «1» la prima scelta dei bookmaker, a 1,72, un risultato che porterebbe a cinque le vittorie consecutive degli azzurri sul Perugia; vale 3,55 il pareggio (l’ultima volta fu centrato nel 2003, quando entrambe le squadre giocavano in Serie A), mentre il blitz biancorosso pagherebbe 4,40. Senza pressioni per il risultato, la strada è spianata anche per i gol: una partita da almeno tre reti complessive si gioca a 1,62 e la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è a 1,54. Sul tabellone del risultato esatto spiccano invece l’1-1 a 7,00 e il 2-1 a 8,00.