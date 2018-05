Primo di due appuntamenti decisivi per il Frosinone, tornato al secondo posto in Serie B. La corsa alla promozione diretta farà tappa a Chiavari, domani pomeriggio, dove i ciociari affronteranno l’Entella. Diversissime le motivazioni in campo, con la Virtus che, dopo il ko con la Salernitana, è in piena zona retrocessone e ha assoluto bisogno di punti. Le quote per il faccia a faccia vanno comunque dalla parte dei gialloazzurri: un’altra vittoria dopo il rocambolesco 4-3 dell’andata vale 2,05 sul tabellone 888sport.it, mentre per pareggio e segno «1» si sale a 3,05 e 4 volte la posta. In difficoltà il reparto avanzato dei biancocelesti, che nelle ultime tre partite sono andati a segno una sola volta. Una partita da zero gol contro il Frosinone pagherebbe 2,65, ma le quote danno fiducia a Volpe e i suoi e danno almeno una rete a 1,43. Complessivamente, comunque, il tabellone annuncia una partita da Under, in lavagna a 1,72 (Over a 2,06).