Serie B: Ferrari squalificato per espressione blasfema. Caso Vazquez-Dorval: nuovi accertamenti

del giudice sportivo di, Ines Pisano,, col tecnico dei pugliesi, Moreno Longo, che avevanei confronti di un suo giocatore, l'algerino del BariCome riferisce l'Ansa,, raccogliendo altre testimonianze, e di produrre quindi una "dettagliata relazione aggiuntiva" per poter decidere.L'argentino Vazquez è stato intanto squalificato per una giornata, in quanto ammonito nel corso della gara in stato di diffida.

una "per aver pronunciato un'", come confermato dalle immagini tv, e altre due per un'espulsione per doppia ammonizione e per "aver rivolto un'espressione irrispettosa agli ufficiali di gara".Antonio Palumbo (Modena), Pietro Ceccaroni(Palermo), Fabio De Paoli (Sampdoria), Daniele Donnarumma. Sempre una giornata di squalifica dovranno scontare i diffidati Nicolo Bertola (Spezia), Leonardo Cerri (Carrarese), Salim Diakitè (Palermo), Simone Pontisso (Catanzaro), Tobias Reinhart (Reggiana), oltre al suddetto Vazquez.