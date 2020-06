È l’appuntamento che potrebbe valere l’intera stagione del Benevento. La squadra di Inzaghi avrà stasera la prima occasione matematica per la promozione, nella trentesima giornata di Serie B. La vittoria contro l’Empoli al Castellani chiuderebbe i giochi, ma ai giallorossi potrebbe bastare anche un pareggio in caso di incroci favorevoli con le partite del Frosinone (che dovrebbe perdere con il Cittadella) e lo Spezia (che non dovrebbe vincere con il Pisa). Il pronostico secco sul match è dunque in bilico sul tabellone: il blitz vincente del Benevento vale 2,50, per gli azzurri - a caccia di preziosi punti playoff - l’offerta sale a 2,90, con il segno «X» a 3,20. Roberto Insigne ha firmato il gol decisivo al ritorno in campo contro la Cremonese, ed è ancora lui uno dei nomi più caldi nelle scommesse sui marcatori: un’altra rete, riporta agipronews, si gioca a 3,00, subito dietro Gabriele Moncini, a 2,75, mentre per l’Empoli la prima scelta è Leonardo Mancuso a 2,50. Il tabellone sul risultato esatto punta invece sull’1-1, a 6 volte la posta; per l’1-0 a favore degli ospiti si sale a 9,10