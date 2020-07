Finale da brividi in Serie B, dove in zona playoff e in zona retrocessione può succedere di tutto. La 38esima giornata, tutta in calendario stasera, si legge in una nota, offre anche scontri diretti, come Frosinone - Pisa (entrambe a 53 punti e quindi dentro i playoff per un soffio). Sulla lavagna scommesse i laziali sono favoriti ma a 2,10, mentre rischiano molto di più i toscani con il pareggio a 3,25 e il «2» a 3,75. Il Chievo che ha iniziato la stagione con l'obiettivo promozione ha 53 punti come Frosinone e Pisa, ma la differenza è che i veneti giocano in casa contro un Pescara ancora in cerca dei punti salvezza. Le motivazioni mischiano carte e valori in campo e così nonostante la differenza tra le due squadre il segno «1» è altissimo a 2,45. A 2,65 il pareggio, mentre gli abruzzesi si giocano il tutto per tutto con il «2» a 3,75. Il Cosenza sta vivendo un finale di stagione ad altissimi livelli e deve raccogliere i frutti del buon lavoro svolto dal rientro in campo dopo il lockdown contro la Juve Stabia: scontro diretto in zona retrocessione e sulla lavagna scommesse i calabresi sono avanti a 1,75. Sempre nelle zone basse il Trapani è quasi disperato, ma i siciliani possono ancora puntare sul ricorso per la restituzione dei punti di penalizzazione. Gli uomini di Castori avranno di fronte un Crotone già promosso e il segno «1» della speranza vale 1,80. Per lo stesso motivo l'Ascoli è favorito sul Benevento, anche se i marchigiani giocano per evitare i playout. Sarà lotta salvezza anche tra Venezia e Perugia: la lavagna è leggermente sbilanciata a favore dei lagunari a 2,37. A 2,90 il pareggio, a 3,50 il «2» per gli uomini di Oddo. La Salernitana sfida lo Spezia già qualificato alla semifinale dei playoff e non ha alternative alla vittoria per provare a raggiungere una delle prime otto posizioni: segno «1» a 1,55.