Novanta minuti per la gloria. La finale di ritorno dei playoff di Serie B, in programma questa sera al Picco di La Spezia, deciderà la ventesima squadra della prossima Serie A. Il blitz ligure di quattro giorni fa allo Stirpe ha messo la formazione di Italiano in una posizione di grandissimo vantaggio visto che ai bianconeri basterebbe anche una sconfitta con un gol di scarto per festeggiare la storica promozione. Il Frosinone però non è nuovo a imprese, visto che nei playoff 2020 ha sempre vinto in trasferta, e così i betting analyst vedono sì favorito lo Spezia a 2,60 ma i ciociari non sono lontani, in quota a 2,90. Il pareggio, che favorirebbe sempre i padroni di casa, riporta Agipronews,è invece dato a 3,00. Negli ultimi 8 confronti diretti in campionato per sette volte sono stati realizzati meno di tre gol: ecco che l’Under, 1,55, si fa nettamente preferire all’Over, 2,35. Il 2-0 per i liguri, risultato dello sfida al Picco di quest’anno in stagione regolare, si gioca a 11,75 mentre quello per la squadra di Nesta, che regalerebbe la promozione al Frosinone, è dato a 13,50. Emmanuel Gyasi, match-winner quattro giorni fa, è il pericolo numero uno per i ciociari visto che il suo gol è quotato a 2,75 mentre tra i ragazzi di Nesta, assente Federico Dionisi per squalifica, gli occhi saranno puntati su Camillo Ciano: la sua rete pagherebbe 3 volte la posta. GB/Agipro