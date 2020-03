La Serie B fissa la deadline per la ripresa del campionato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nell'assemblea di Lega B terminata pochi minuti fa, è stato stabilito al 9 maggio il termine ultimo per far ripartire il campionato: oltre questa data, il campionato non sarà concluso. Alcune società, in particolare il Frosinone, hanno già ripreso gli allenamenti oggi, mentre altre lo faranno lunedì.