Dopo il turno infrasettimanale, prosegue la Serie B, inaugurando la 27esima giornata con la sfida dello Zaccheria tra Foggia e Cosenza. I padroni di casa, partiti con ambizioni da Serie A, sono in piena lotta salvezza; gli ospiti, neopromossi e con l'obiettivo salvezza in mente, con una vittoria si porterebbe all'ottavo posto in classifica, in zona playoff.



I Satanelli arrivano da 5 vittorie consecutive, con un super Kragl in più, autore di due gol nelle ultime due partite; i Lupi, invece, hanno vinto 4 delle ultime 5 partite, 3 consecutivamente. La squadra di Padalino per non perdere il treno salvezza, quella di Braglia per continuare a sognare.