Si chiude questa sera la quattordicesima giornata di Serie B. Allo Stadio Pino Zaccheria, il Foggia attende il Venezia: da una parte gli uomini di Grassadonia, penultimi in classifica e che arrivano da quattro pareggi consecutivi; dall'altra quelli di Zenga, che nelle ultime 4 ne hanno vinte 3 e con una vittoria rilancerebbero le proprie ambizioni playoff.



CHE ASSENZE! - Nelle fila dei Satanelli fuori per squalifica capitan Agnelli; per i lagunari, invece, assenza pesante quella di Falzerano, tuttofare degli arancioneroverdi, per lo stesso motivo.