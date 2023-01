La Serie B è pronta a ripartire dopo la sosta con il primo turno del girone di ritorno. La prima parte della stagione si è conclusa con il Frosinone campione d’inverno e favorita in quota per la promozione. Si gioca infatti a 2,10 su 888sport.it il ritorno della formazione di Grosso in massima serie, quota che sale a 2,20. Alle spalle dei ciociari si piazza il Genoa, rinato grazie alla cura Gilardino e offerto tra 3 e 3,50, mentre per il terzo e ultimo posto utile per la promozione si fa strada la Reggina di Filippo Inzaghi, vista in Serie A tra 4,50 e 5 volte la posta. Cerca la rimonta il Bari, dato a 8, mentre è più in salita la strada per il Parma di Buffon proposto a 21 e per il Cagliari del nuovo tecnico Claudio Ranieri, fissato addirittura a 51 volte la posta.