La Serie B sembra aver trovato padrone. Si tratta del Frosinone che, dopo tre mesi di campionato, può vantare 5 punti di vantaggio sulla Reggina seconda. Così i ciociari, per i betting analyst, vedono a 3 il primo posto in campionato, al pari del Genoa, attualmente terzo. Dietro c'è proprio la Reggina, offerta a 4,50 dopo l'ottima partenza, mentre sono più lontane le inseguitrici: il Parma in testa alla classifica paga 9 volte la posta, con il Bari proposto a 12. La Ternana si gioca a 15, così come il Cagliari retrocesso pochi mesi fa. A 18, invece, il Brescia mentre a De Rossi e Cannavaro, allenatori rispettivamente di SPAL e Benevento, serve un miracolo sportivo con la promozione a quota 70.