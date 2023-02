Due sfide di grande interesse aprono la 24esima giornata di Serie B. Scendono in campo alle 20:30 Frosinone-Parma e Pisa-Perugia. La squadra laziale sta dominando il campionato e punta ad incrementare ancora il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici. Sulla sua strada si trova però un Parma deludente negli ultimi risultati e battagliero: la squadra di Pecchia sta lottando per l'ingresso ai playoff e rappresenta un ostacolo duro per quella di Grosso.



In contemporanea anche la sfida tra toscani e umbri. I nerazzurri si sono rialzati in classifica e puntano alla promozione, mentre il Grifo, dopo l'addio a Castagner, vuole dare continuità alla vittoria nel derby con la Ternana. Fischio d'inizio alle 20:30.