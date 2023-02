Toccherà al Frosinone capolista aprire il programma della 26^ giornata di Serie B. I gialloblu, reduci dal pari contro il Palermo che ha chiuso una serie di sei vittorie consecutive, ospitano il Parma, vincente nella gara del “Tardini” all’andata, ma ancora incapace di conquistare i tre punti in trasferta in questo 2023. I 21 punti di vantaggio a favore della formazione di Grosso fanno prevalere il segno «1» offerto a 2,05. Fissato a 3,20 il pareggio mentre il successo ospite vale 3,75 volte la posta. Con in campo la migliore difesa interna della Serie B - quella dei ciociari - con solo 3 gol subiti allo “Stirpe” per i bookie è favorito l’Under 2.5, a 1,64, sull’Over 2.5 visto a 2,20. Per quanto riguarda il risultato si gioca invece a 6,50 l’1-0, sale a 15 il 2-2, come nell’ultimo precedente in terra laziale dell’agosto 2021, mentre lo 0-2 per i ducali, risultato dell’ultimo colpo esterno di Buffon e compagni, è proposto a 17.