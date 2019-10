La serie di quattro risultati utili consecutivi ha fatto leggermente migliorare la classifica del Frosinone, che ora, con 10 punti, è quintultimo in classifica. La squadra di Alessandro Nesta può fare un altro balzo in avanti verso zone più tranquille nella sfida di domani, nel turno infrasettimanale della Serie B. I gialloblu ospitano il Trapani, ultimo in classifica a 6 punti e dunque il match del Benito Stirpe si annuncia come una sorta di spareggio salvezza anticipato. A fronte della delicatezza dell'impegno il Frosinone può tirare un mezzo sospiro di sollievo, almeno secondo gli analisti, che nelle scommesse sulla gara danno i gialloblu come netti favoriti, a 1,68. Del resto i ragazzi di Nesta sono imbattuti in casa, dove tra campionato e coppe hanno raccolto quattro vittorie e due pareggi. A spingere i gialloblu verso la vittoria sono anche gli scommettitori che credono fermamente in un successo interno: il 70% ha puntato sull'«1», solo il 4%, invece, ha pronosticato il blitz dei siciliani, dato a quota 5,75. Circa due scommettitori su dieci (il 26%), infine, hanno optato per il pareggio, proposto a 3,40.