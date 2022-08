Sarà una Serie B dalle grandi firme, sicuramente una delle più qualitative delle ultime stagioni. Tra promozioni di piazze storiche come Palermo e Bari e retrocessioni di formazioni ormai habitué della Serie A come Cagliari e Genoa, si prospetta un campionato davvero interessante. Secondo i betting analyst proprio Cagliari e Genoa saranno le favorite per la vittoria finale, in quota a 3,50, seguite dal Parma del nuovo tecnico Fabio Pecchia, offerto a 6,50, e voglioso di mettersi alle spalle un anno negativo e recitare il ruolo di protagonista. Alle loro spalle si gioca a 8,50 il Benevento, che dopo aver fallito la promozione punta senza nascondersi alla promozione, sale a 13 il Brescia alla ricerca di un’annata di alto livello dopo alcune stagioni sottotono, leggermente avanti al Venezia, la terza retrocessa della scorsa Serie A, a 14, e al duo Pisa, sconfitto in finale playoff dal Monza, e Palermo, al ritorno in Serie B e ora sotto la guida del City Group, fissato a 16. Molto più attardato invece il Bari 28, mentre vale addirittura 70 volte la posta la vittoria del campionato di un Sudtirol alla prima esperienza in serie cadetta.