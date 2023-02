Il Genoa ha rallentato la sua corsa nelle ultime due partite, raccogliendo un solo punto negli incontri con Pisa e Parma. Gli uomini di Gilardino puntano quindi al riscatto nell'anticipo della 24^ giornata contro il Palermo di Corini, il quale arriva da tre vittorie consecutive. Dalla sua, però, il Grifone ha il "fattore Marassi": nella stagione in corso, infatti, i liguri hanno perso una sola volta tra le mura amiche. Una statistica che porta gli esperti a vedere il Genoa nettamente favorito, con l'«1» quotato a 1,62, mentre la vittoria dei rosanero paga 5,85 la posta; il pareggio, invece, è quotato a 3,50. L'attacco del Palermo dovrà poi vedersela con la seconda migliore difesa del campionato: per quanto riguarda il totale di gol che verranno segnati, quindi, l'Under risulta favorito sull'Over, rispettivamente a quota 1,67 e 2,12. Previsti pochi gol, di riflesso, anche per quanto riguarda i risultati esatti: il più probabile secondo i bookie è l'1-0 a 6, seguito dall'1-1 a 6,75 e il 2-0 a 7. Infine, il No Goal paga 1,72 volte la poste, mentre il Goal staziona a 2,02.