Il Giudice Sportivo di Serie B ha comunicato i provvedimenti presi nei confronti dei seguenti calciatori dopo il 19esimo turno:



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA



IEMMELLO Pietro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale,rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ANDREONI Cristian (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



ROSI Aleandro (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ALMICI Alberto (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



AYA Ramzi (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



COPPOLARO Mauro (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DI TACCHIO Francesco (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DICKMANN Lorenzo Maria (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FORNASIER Michele (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



KARO Antreas (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).



KIYINE Sofian (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).