Di seguito le decisioni delper laAmmenda di € 2.500,00: alla Soc. TERNANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa cinque minuti l'inizio della gara.Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. REGGINA per avere, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.NDOJ Emanuele (Brescia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).BANI Mattia (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).BARBA Federico (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BORRELLI Gennaro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).FAVILLI Andrea (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).78/237FOULON Daam Wonnebald (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MENEZ Jeremy (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).NASTI Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PARTIPILO Anthony (Ternana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).