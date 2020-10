Il giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in merito alle partite della quarta giornata. Fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata due calciatori: Mardochee Nzita del Pescara e Andrea Tiritiello del Cosenza. Jeremy Menez della Reggina è stato multato di 1.500 euro per simulazione.