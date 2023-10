Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

EKDAL Albin (Spezia): per avere, al 57° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOCHOSHVILI Luka (Cremonese): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

OUKHADDA Shady (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALESTRERO Davide (Feralpisalo'): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIANCO Alessandro (Reggiana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KABASHI Elvis (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, colpito alla testa un calciatore della squadra avversaria con un oggetto di medie dimensioni, senza conseguenze lesive sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.