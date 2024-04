Serie B, Giudice Sportivo: sei squalificati

Di seguito le decisioni deldopo la 31esima giornata.per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un chiodo lungo circa quindici centimetri; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29,comma 1 lett. b) CGS.

GOMES Claudio Amarild (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.BARBIERI Tommaso (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).BERTAGNOLI Massimo (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).COULIBALY Mamadou (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCONI Jacopo (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).