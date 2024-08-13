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    Serie b: gli arbitri della prima giornata

    Serie b: gli arbitri della prima giornata

    Di seguito le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie B. 

    BRESCIA – PALERMO - Venerdì 16/08 h. 20.30
    AURELIANO
    TOLFO - LAUDATO
    IV: RENZI
    VAR: DI PAOLO
    AVAR: VOLPI 
     
    BARI – JUVE STABIA - Sabato 17/08 h. 20.30
    COLLU
    CECCON - MONACO
    IV: GIGLIOTTI
    VAR: MAGGIONI
    AVAR: LONGO S.

    PISA – SPEZIA - Sabato 17/08 h. 20.30
    MANGANIELLO
    FONTEMURATO – DI GIACINTO
    IV: MACCARINI
    VAR: GHERSINI
    AVAR: MINELLI

    SALERNITANA – CITTADELLA - Sabato 17/08 h. 20.30
    FOURNEAU
    CIPRIANI - GIUGGIOLI
    IV: BARATTA
    VAR: BARONI
    AVAR: PAGANESSI

     
    SUDTIROL – MODENA - Sabato 17/08 h. 20.30
    PERRI
    RASPOLLINI - CEOLIN
    IV: BOZZETTO
    VAR: GUALTIERI
    AVAR: GARIGLIO

    CATANZARO – SASSUOLO  - h. 20.30
    PICCININI (foto)
    MARGANI - CAPALDO
    IV: VERGARO
    VAR: DI MARTINO
    AVAR: MUTO

    CESENA – CARRARESE - h. 20.30
    PRONTERA
    D’ASCANIO - EMMANUELE
    IV: URSINI
    VAR: PEZZUTO (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)
    AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)
     
    COSENZA – CREMONESE - h. 20.30
    BONACINA
    YOSHIKAWA – CORTESE
    IV: DI REDA
    VAR: CAMPLONE
    AVAR: GUIDA

    FROSINONE – SAMPDORIA - h. 20.30
    ABISSO
    ROCCA – BARONE
    IV: DI FRANCESCO
    VAR: NASCA
    AVAR: DI VUOLO

    REGGIANA – MANTOVA - h. 20.30
    ARENA
    LOMBARDO – MASSARA
    IV: BURLANDO
    VAR: MIELE
    AVAR: DI BELLO


     

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