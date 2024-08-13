Mondadori Portfolio via Getty Images
Serie b: gli arbitri della prima giornata
BRESCIA – PALERMO - Venerdì 16/08 h. 20.30
AURELIANO
TOLFO - LAUDATO
IV: RENZI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
BARI – JUVE STABIA - Sabato 17/08 h. 20.30
COLLU
CECCON - MONACO
IV: GIGLIOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LONGO S.
PISA – SPEZIA - Sabato 17/08 h. 20.30
MANGANIELLO
FONTEMURATO – DI GIACINTO
IV: MACCARINI
VAR: GHERSINI
AVAR: MINELLI
SALERNITANA – CITTADELLA - Sabato 17/08 h. 20.30
FOURNEAU
CIPRIANI - GIUGGIOLI
IV: BARATTA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – MODENA - Sabato 17/08 h. 20.30 PERRI
RASPOLLINI - CEOLIN
IV: BOZZETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: GARIGLIO
CATANZARO – SASSUOLO - h. 20.30
PICCININI (foto)
MARGANI - CAPALDO
IV: VERGARO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
CESENA – CARRARESE - h. 20.30
PRONTERA
D’ASCANIO - EMMANUELE
IV: URSINI
VAR: PEZZUTO (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)
COSENZA – CREMONESE - h. 20.30
BONACINA
YOSHIKAWA – CORTESE
IV: DI REDA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
FROSINONE – SAMPDORIA - h. 20.30
ABISSO
ROCCA – BARONE
IV: DI FRANCESCO
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
REGGIANA – MANTOVA - h. 20.30 ARENA
LOMBARDO – MASSARA
IV: BURLANDO
VAR: MIELE
AVAR: DI BELLO