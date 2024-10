Getty Images

Serie B, grande equilibrio in vetta: i bookie puntano sul Palermo, rimonta in quota la Samp di Sottil

23 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Continua la marcia del Palermo, giunto alla terza vittoria negli ultimi cinque turni, dove è rimasto imbattuto. I rosanero sono lontani cinque punti dalla vetta, ma secondo gli esperti sono i favoriti per il primo posto finale, a 5, leggermente davanti a Sassuolo e Cremonese, offerti a 5,50. Frena invece la capolista Pisa, reduce dalla prima sconfitta stagionale e ora proposta a 8 volte la posta. Sempre Palermo, Sassuolo e Cremonese comandano per la promozione in Serie A, tutte fissate a 2 dai betting analyst, in vantaggio su Pisa e Spezia dati a 3,50, stessa quota della Sampdoria, in forte ascesa nelle ultime giornate con l’avvento di Sottil e a caccia di una pronta risalita dopo un avvio shock.