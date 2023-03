Il Frosinone è ormai a un passo dalla promozione in Serie A. Visto il vantaggio di otto lunghezze sulla seconda in classifica, il ritorno nell'elite del calcio italiano dopo quattro anni di purgatorio è dato ormai per fatto dai betting analyst, che offrono il primo posto in classifica a 1,15, quota che sale a 1,17 per gli esperti. Lontane in quota tutte le inseguitrici: il Genoa è visto vincente a una quota tra 4,75 e 5, mentre il Bari a chiudere davanti a tutti in campionato vale 50 volte la posta.