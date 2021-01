Domenica sera il Castellani sarà il palcoscenico del big match di Serie B tra Empoli e Salernitana. Prima contro seconda in una sfida che dirà molto sul futuro di entrambe ma anche di Cittadella, Monza e Spal che inseguono e saranno spettatrici interessate. Gli stati d’animo opposti (gli ospiti sono reduci da due stop consecutivi) e la cabala favorevole ai toscani fanno sì che siano proprio i padroni di casa i grandi favoriti secondo i quotisti: la formazione di Dionisi è data vincente a 1,67 contro il 5,32 degli ospiti mentre per il pareggio si scende a 3,70.



Partita che, vista la posta in palio, potrebbe essere bloccata: ecco che l’Under, a 1,80, si fa preferire di pochissimo all’Over, dato a 1,90. Un occhio di riguardo lo merita il 2-0 per i toscani, risultato già uscito in 5 occasioni nel confronto diretto al Castellani: domenica sera è in quota a 7,80. Al contrario lo 0-3 dei granata di Castori, unico blitz in terra toscana nei confronti in Serie B, pagherebbe 78 volte la posta. Se Mancuso per l’Empoli, in gol a 1,90, e Djuric in casa Salernitana, in quota a 3,25, sono i più accreditati per finire nel tabellino dei marcatori, attenzione al trequartista svizzero Nedim Bajrami. Il numero 11 toscano, nell’ultimo incrocio con i campani, ha siglato una doppietta: un’altra marcatura multipla, stavolta nello stadio di casa, si gioca a 21,50.