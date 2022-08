Dopo l'inatteso ko con il Cosenza, il primo punto in ampionato è arrivato difendendo lo 0-0 sul campo del Genoa. Il Benevento ci riproverà domenica nella terza giornata di Serie B, dove andrà in cerca della prima vittoria contro un Frosinone che arriva invece da due successi di fila ed è a punteggio pieno in classifica. Gli ultimi due precedenti non sorridono ai giallorossi, ko nei due incroci della scorsa stagione, ma le quote danno comunque fiducia a Caserta e i suoi, che in quota partono con un discreto margine di vantaggio: l'«1» è offerto a 2,25 au Planetwin365, con il 40% degli scommettitori che ha puntato sui padroni di casa. La squadra di Grosso è invece data a 3,15 (con il 30% delle preferenze), mentre il pareggio si gioca a 3,20. Contro l'attacco sannita, ancora a zero reti realizzate, ci sarà una difesa fin qui imbattuta: gli analisti propendono quindi per l'Under 2,5 (meno di tre reti complessive), a 1,70, mentre pagherebbe 2,10 una partita con un solo gol. Nelle scommesse sulla promozione, intanto, il Frosinone ha agganciato proprio il Benevento a quota 3,50; davanti a tutti rimangono Genoa e Cagliari (entrambe a 1,77) e poi il Parma a 2,50.