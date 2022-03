I punti dalla vetta sono solo cinque, ma altrettante sono le squadre ora davanti al Monza nella classifica di Serie B. Dopo il ko con la capolista Lecce, i brianzoli torneranno domani all'U-Power Stadium, stavolta contro il Parma. Un testa a testa che parte con Stroppa e i suoi in vantaggio sia nelle quote che nelle preferenze degli scommettitori, con l'«1» a quota 2,15 e con il 44% delle scelte dalla sua parte. Il Parma, con Buffon fresco di rinnovo e che punta al rilancio in classifica, insegue a 3,73, ma è fermo al 25% delle giocate, mentre il pareggio ha ottenuto il 31%, a quota 3,05. Tra i padroni di casa gli occhi sono puntati su Mancuso, prima scelta sul tabellone dei marcatori a 2,50. Accanto all'ex Empoli in attacco dovrebbe esserci il capocannoniere biancorosso Mota, stavolta a 2,85, mentre dall'altra parte del campo gli uomini più pericolosi sono Simy e Benedyczak, a 3,50 e 3,75. Nelle scommesse sulla promozione, intanto, il Monza è salito a 2,85, più staccato rispetto al podio delle favorite composto da Lecce (1,37), Cremonese (1,75) e Benevento (1,95). Il tredicesimo posto ha invece frenato le ambizioni del Parma, la cui rimonta sarebbe un colpo di scena da 18 volte la posta.