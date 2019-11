Il pesante ko contro il Pescara, la prima sconfitta del Benevento in questo campionato di Serie B, è ormai solo uno sbiadito ricordo, nonostante sia arrivato appena una settimana fa. Semplicemente perché subito dopo la squadra di Mister Inzaghi ha rialzato la testa ed è ripartita alla grande, centrando prima una vittoria nel turno infrasettimanale, contro la Cremonese, poi un successo ancora più importante, perché arrivato contro una concorrente diretta per la promozione, l’Empoli, superato per 2-01 domenica scorsa al Vigorito. Complice il doppio scivolone del Crotone, il Benevento ha riconquistato la vetta della classifica. Dunque, torna più che mai salda la posizione dei sanniti nelle scommesse su chi arriverà primo a fine campionato, centrando quindi la promozione diretta in Serie A. Secondo gli analisti, il Benevento è il grande favorito per il traguardo, con una quota di 2,60. Ben distanziato l’Empoli, che proprio a seguito del ko in terra sannita si gioca ora a 4,25,come riporta Agipronews.