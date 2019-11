Sette punti di vantaggio sul terzo posto, sei sul secondo. Il Benevento prosegue la sua corsa in testa alla classifica Serie B e a quella dei betting analyst, dove la distanza con le concorrenti si è fatta abissale dopo la vittoria con il Crotone. Nelle scommesse sul primo posto a fine campionato, Inzaghi e i suoi ora volano a 1,75 come riportato da Agipronews, in nettissimo vantaggio proprio sui rossoblù, scivolati a 12,00 dopo il ko nello scontro diretto. Un gruppo di cinque squadre sgomita invece per il terzo posto nelle preferenze dei bookmaker: Pordenone, Perugia, Chievo, Empoli e Pescara si giocano tutte a 15 volte la posta.