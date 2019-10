Una vittoria difficile, conquista con un uomo in meno, che consolida il primato in Serie B. Il Benevento si gode la prestazione granitica con il Perugia, premiata dai bookmakers con una ulteriore spinta in alto. Grazie alla vittoria di sabato - la quinta in otto giornate- i giallorossi, riporta Agipronews, sono ora favoriti nelle scommesse sul primo posto, a 3,50, sorpassato l’Empoli, che ieri non è andato oltre il pareggio con la Cremonese ed è ora dato a 4,00. A fare da terzo incomodo c’è il Crotone, a 15 punti come i toscani: per i rossoblù gli analisti dicono 9,00.