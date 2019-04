Questa sera al Vigorito riflettori accesi su Benevento-Palermo, il match clou della giornata dal sapore di A. Occasione ghiotta per i sanniti per agganciare al terzo posto i rosanero. Per BetFlag il fattore campo può incidere sul risultato finale e consiglia l’1 a 2,15, distante dal 2 a 3,35 e con l’X a 3,25. Si può scommettere anche sulla somma goal con quella pari a 0 indicata a 9,50, la somma goal pari a 1 a 4,35, la somma goal pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,00, la somma goal pari a 4 a 6,00 e la somma goal superiore a 4 a 6,50.