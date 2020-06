L'ultimo confronto allo Zini, a marzo 2019, si chiuse con il successo della Cremonese, ma per i grigiorossi non sarà facile confermarsi contro il Benevento nel testa a testa di domenica pomeriggio. Gli spalti vuoti in Serie B dopo il lockdown avvantaggiano la squadra di Inzaghi, che prima dello stop forzato arrivava da cinque vittorie consecutive. La promozione è all'orizzonte e sul tabellone Microgame un altro successo giallorosso è favorito a quota 2,20. Più in salita il cammino di Bisoli, che però arriva dall'importante successo nel recupero contro l'Ascoli: un altro colpo dei padroni di casa pagherebbe 3,30, di un soffio davanti al pareggio, dato invece a 3,20. In bilico le previsioni sui gol: il Benevento detiene sia il miglior attacco del campionato che la miglior difesa, e vista la "ruggine" della ripartenza, gli analisti danno un piccolo vantaggio all'Under (meno di tre reti complessive), avanti a 1,75 sull'1,95 dell'Over. Nelle scommesse sui marcatori le prime scelte sono invece Sau e Coda, entrambi a 3,00, mentre per il capocannoniere del Benevento, Nicolas Viola, l'offerta sale a 4,00.