I tre punti sono arrivati al termine di una gara difficile e "blindata", sbloccata solo dal calcio d'angolo al 92'. Il Benevento si gode la vittoria sul Cosenza, terzo successo consecutivo in campionato, e si conferma in testa alla classifica di Serie B, insieme all'Entella. Un bilancio praticamente perfetto per la squadra Inzaghi, che anche in quota conferma il balzo in avanti: nelle scommesse sulla squadra prima in classifica a fine stagione, i giallorossi hanno agganciato l'Empoli (a -2 in classifica) a 4,50, davanti al Frosinone, al momento fermo a soli 4 punti e offerto a 7,00. In doppia cifra, a 10,00, troviamo Cremonese e Perugia, mentre l'Entella si fa largo a 13,00, alla pari con il Pescara e subito dietro il Chievo (12,00).