Serie B, il Catanzaro sogna la promozione: nei playoff quote da passaggio del turno contro il Brescia

55 minuti fa



Sarà Catanzaro-Brescia a delineare il quadro delle quattro semifinaliste che si giocheranno l’ultimo posto valido per la Serie A. I giallorossi, quinti al termine della stagione regolare, hanno a disposizione due risultati su tre e sono favoriti per gli esperti a 2,05, contro il colpo ospite – come nell’ultimo precedente in Calabria– che oscilla tra 3,45 e 3,55. Nel mezzo, il pareggio che significa supplementari, vale 3,35 volte la posta. Nelle due gare di campionato è sempre uscito il Goal, opzione in vantaggio anche sabato a 1,64 sul No goal dato a 2,10. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, in pole l’1-1 a 6, sull’1-0 fissato a 8, mentre un altro 2-3, replay dello scorso dicembre, sale a 26. La squadra di Marin ribaltò il 2-0 iniziale: un nuovo ribaltone al Ceravolo paga 6,14. Mister Vivarini si affida al centravanti Pietro Iemmello, 15 gol in stagione, in pole tra i marcatori a 2,55 seguito dal bomber ospite Gabriele Moncini - anche lui in doppia cifra - a 2.98 volte la posta.