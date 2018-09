L’anno scorso il sogno promozione finì nella semifinale dei play off contro il Frosinone. Quest’anno il Cittadella è ripartito fortissimo e, da quanto mostrato durante le prime due giornate di Serie B, punta al salto diretto di categoria. Sei punti conquistati e zero gol subiti: la media positiva si allunga se al conto si aggiungono le due gare di Coppa Italia pure vinte senza subire alcun gol. L’ottima partenza della squadra di Roberto Venturato ha impressionato anche i bookmaker che hanno rivisto la loro analisi a lungo termine sul campionato. Su 888sport.it il Cittadella ha guadagnato una decina di punti in chiave scommessa, ossia, la quota sui veneti primi a fine stagione (e quindi promossi senza passare dai play off) è stata drasticamente tagliata. Era a 26,00 alla vigilia della prima gara, è scesa a 20,00 dopo la prima vittoria e a 15,00 dopo il successo esterno contro il Carpi di sabato scorso. In cima alle previsioni sul primo posto è stabile il Crotone (nonostante una avvio a corrente alternata) a 5,00 seguito da Palermo e Verona a 5,50. Tra le candidate principali anche il Benevento, su cui si punta a 6,00.