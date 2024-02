Serie B: il Como contro il Brescia rincorre la promozione, derby lombardo senza storia in quota

Il Como è tornato alla vittoria e secondo i bookmaker non si fermerà contro il Brescia. il derby lombardo vede i padroni di casa nettamente avanti in quota: il successo del Como si gioca tra 1,81 e 1,83 contro il colpo esterno che oscilla tra 4,40 e 4,50. Nel mezzo il pareggio, uscito solo una volta negli ultimi sette scontri diretti, paga 3,40 volte la scommessa. Dal 2015, nei sette precedenti di Serie B, solo due volte non ci sono stati cartellini rossi: per questa sfida gli esperti vedono un’espulsione a 3. All’andata si impose il Brescia per 2-1, ma lo scenario ora è molto diverso: il Como ha trovato continuità e occupa stabilmente il terzo posto in classifica, mentre i rivali galleggiano al limite della zona playoff. I bresciani, però, hanno la terza difesa del campionato, e nelle ultime dieci hanno preso più di un gol solo contro il Crotone. I betting analyst puntano, perciò, sull’Under 2.5 a 1,64 contro l’Over 2.5 a 2,13.