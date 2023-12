Il Como vede la Serie A. Dopo la vittoria sul Modena la serie di risultati positivi si allunga a sette e la classifica vede i lombardi terzi a -3 dalla vetta. In quota Fabregas vede la promozione a 3,50, in discesa rispetto ai 4,20 della scorsa settimana. Per la corsa al titolo del campionato cadetto, invece, il Como si gioca a 10, ancora a distanza rispetto alle prime della classe: la vittoria finale del Parma è proposta a 1,75 mentre il Venezia è offerto a 2,50. Per la promozione gli emiliani guidano la lavagna a 1,10 mentre i veneti inseguono a 1,20. Continua a convincere i bookmaker la Cremonese, che ha vinto ancora e si è portata a -5 dalla prima posizione: l’arrivo in testa al campionato per gli uomini di Stroppa è offerto a 6,50 mentre la promozione si gioca a 1,65. Torna in pista il Catanzaro, che contro il Pisa ha ottenuto la terza vittoria consecutiva e vede la Serie A a 4. Non perde le speranze il Palermo, nonostante i quattro turni consecutivi senza vittoria: la promozione per i rosanero si gioca a 3. La Sampdoria di Pirlo ha raccolto la quarta vittoria nelle ultime cinque e si è portata a metà classifica, facendo scendere ancora la quota promozione: una settimana fa era offerta a 10, ora il ritorno dei blucerchiati nel massimo campionato paga 8 volte la posta.