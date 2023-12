Parma e Venezia sembrano destinate a contendersi il titolo di Serie B, ma secondo i bookmaker gli emiliani partono avanti: Il il successo degli uomini di Pecchia a fine anno si gioca tra 2 e 2,30, mentre l’arrivo dei lagunari in prima posizione oscilla tra 2,50 e 3. Resta in gioco anche la Cremonese, che ha messo in fila sei risultati utili consecutivi e gravita a -7 dalla coppia di testa: i bookmaker vedono il trofeo per i lombardi tra 6,50 e 9, con la promozione in Serie A proposta a 1,75. Irrompe nelle quote per il titolo il Como di Cesc Fabregas: imbattuto da sei turni, a -5 dalla prima posizione, vede abbassarsi la quota scudetto a 10 e quella promozione a 4,20 dai 5,50 di qualche settimana fa. Si alzano le quotazioni del Palermo, promosso in Serie A a 2,50 dopo le due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, che hanno portato i siciliani in ottava posizione. Il Catanzaro, che ha ottenuto il secondo successo consecutivo battendo il Palermo in trasferta e portandosi al quarto posto in classifica, non sembra convincere i betting analyst: la promozione dei calabresi si gioca a 4,50. Resta un’utopia la scalata della Sampdoria di Pirlo, fermata a Brescia dopo tre vittorie consecutive: il titolo dei liguri paga 65 volte la scommessa, la promozione 10.