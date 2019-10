Ormai i tifosi del Crotone sono abituati alle sue grandi imprese: da quando ad aprile 2018 agguantò la Juventus con un gol in rovesciata, i fan dei rossoblu si aspettano di tutto da Simeon Tochukwu Nwankwo, per i più, semplicemente Simy. Quella prodezza, purtroppo per i pitagorici, non servì a salvare il Crotone dalla retrocessione in B, ma le imprese di questa stagione, al contrario, hanno proiettato la squadra di Giovanni Stroppa in cima alla classifica di Serie B. Simy ha già realizzato sei reti, con una particolarità: è sempre andato in gol con una doppietta, proprio come nella sfida contro il Venezia, dove con una vittoria i calabresi hanno sorpassato il Benevento, caduto sotto i colpi del Pescara. Al Crotone, quindi, servirà di nuovo un Simy in versione super nella delicatissima sfida del turno infrasettimanale. Domani, a Verona contro il Chievo, i rossoblu partono da sfavoriti nelle quote, a 2,90 secondo gli analisti, ma Simy vola nelle scommesse sui marcatori, a 2,75. Il calciatore dei rossoblu supera nel giudizio anche l'ex laziale Filip Djordjevic e Riccardo Meggiorini, migliori marcatori del Chievo (con 4 reti a testa) e dati a 3,50. Quanto alla quarta doppietta del bomber nigeriano, i trader sono possibilisti: è difficile, ma non è del tutto esclusa a quota 12,00.