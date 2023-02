È terminata a Palermo la striscia di vittorie consecutive del Frosinone capolista, ma il pari rimediato al “Barbera” ha mantenuto inalterato il vantaggio sul secondo e terzo posto, rispettivamente a -12 e -15. Un divario talmente ampio che gli esperti vedono ormai certa la vittoria del campionato per gli uomini di Grosso, offerti a 1,05, contro il 9,50 del Genoa. Tuttavia i rossoblù sono nettamente favoriti per la promozione, fissata a 1,26, con la Reggina, reduce però da cinque sconfitte nelle ultime sei uscite, prima inseguitrice a 3,35. Leggermente dietro il Bari, a 3,40, fermato sul pari interno dal Cagliari di Claudio Ranieri, possibile outsider a 3,75, stessa quota della sorpresa della stagione, il Sudtirol. Fa fatica invece a trovare una certa regolarità il Parma, visto di ritorno in Serie A a 5 volte la posta.