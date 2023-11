Il Palermo ospita il Catanzaro nella quindicesima di Serie B e tenta l’assalto alla vetta della classifica. I bookmaker puntano sul successo dei siciliani, proposti tra 1,82 e 1,85 contro il colpo ospite tra 3,90 e 4,40, nonostante nelle ultime quattro in casa i rosanero abbiano ottenuto solo una vittoria. Nel mezzo, il pareggio paga 3,70 volte la posta. Sarà il primo incrocio tra le due squadre in Serie B, ma nei cinque precedenti di Serie C il Palermo non è mai riuscito a vincere. Negli ultimi quattro turni di campionato i padroni di casa non hanno mai fatto registrare tabellini con oltre due reti, ma per questa sfida i bookie puntano sull’Over 2.5 a 1,80, in vantaggio sull’Under 2.5 a 1,91. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna c’è l’1-1 a 6,60, seguito dall’1-0 del Palermo a 7,60. Una vittoria del Catanzaro per 1-0 paga 13 volte la posta.