“Il nostro obiettivo è la Serie A”. Sono queste le parole pronunciate in conferenza stampa dal CEO di City Group Ferran Soriano, cordata facente capo allo sceicco Mansour fresca di acquisizione del Palermo. Un passaggio di proprietà che ha acceso l’entusiasmo di una grande piazza, vogliosa di tornare in tempi in brevi nella massima serie, come nelle intenzioni del nuovo gruppo: un’eventualità molto probabile anche secondo gli esperti di Sisal, che vedono il club rosanero in Serie A, entro il 2025, a 2 volte la posta. Quello della Serie A, però, è solo il primo gradino della scalata verso la massima serie. Il sogno infatti è di calcare nuovamente i palcoscenici europei dopo oltre dieci anni dall’ultima apparizione, con una qualificazione in Europa League entro il 2026, fissata a 25, ulteriore sintomo di come ora a Palermo si è ritornati a sognare dopo anni difficili culminati addirittura con il fallimento e la successiva ripresa dalla Serie D.