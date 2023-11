Ancora una vittoria, la terza consecutiva, la quinta in sette gare al Tardini, permette al Parma di mantenere cinque punti di vantaggio sul Venezia secondo in classifica, un divario che per gli esperti permette ai ducali di vedere vicina la vittoria del campionato a 2,40, in netto vantaggio su Palermo e proprio Venezia, offerte rispettivamente a 7,50 e 8 volte la posta. Stesso terzetto in vantaggio per la promozione in massima serie. Domina sempre Parma, dato in Serie A, a 1,12, davanti ai rosanero fissati a 1,50 e i lagunari a 1,57. Le tre vittorie consecutive valse la scalata fino al terzo posto, fanno aumentare le possibilità del Modena, ora visto a 4,50, leggermente dietro al Catanzaro, reduce però da due sconfitte consecutive, fissato a 4 come la Cremonese. Nonostante la seconda vittoria nelle ultime tre uscite, sono poche le chance di pronta risalita per la Sampdoria, proposta a quota 25.