Nell'anticipo della decima giornata di Serie B la capolista Parma riceve al Tardini il Como. I padroni di casa hanno perso l'ultimo match contro il Venezia, dopo una striscia positiva di dodici successi e quattro pareggi. Reduce da un ko anche il Como (1-3 contro la Cremonese), al momento quinto in classifica a sei lunghezze dalla vetta. Secondo gli esperti, la squadra di Fabio Pecchia è pronta al riscatto, favorita nelle quote, a 1,80 e 1,85, mentre il successo degli ospiti oscilla tra 4,30 e 4,55; segno «X» fissato invece a 3,50. Nelle ultime sedici partite casalinghe di Serie B il Parma non ha mai subito più di un gol: anche in virtù di questo, l'opzione Under (1,79) è in leggero vantaggio sull'Over (1,92). Per quanto riguarda i marcatori, in pole c'è Adrian Benedyczak, autore di 6 reti in stagione: la sua firma vale 2,65. Proposto a 4,20 Adrian Bernabe, già castigatore del Como nell'aprile 2022 con una doppietta. Mirko Colak è stato il calciatore che ha realizzato più gol (tre) tra il 75' e la fine della partita: questa ipotesi, nel match di domani, vale 11. Per gli ospiti, invece, Patrick Cutrone, capocannoniere della squadra, è offerto a 5,20, mentre Simone Verdi a 6,20.