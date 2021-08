Si è appena conclusa la prima giornata, ma in Serie B è già tempo di proiettarsi verso la lotta promozione. Nonostante il pareggio contro il Frosinone la favorita per conquistare la promozione nel massimo campionato rimane il Parma di Gigi Buffon: per gli esperti il ritorno in Serie A, in quota 1,57, sarà immediato. In piena corsa per la promozione c’è anche il Monza, voglioso di riscattare il ko nei playoff della scorsa stagione tanto che la squadra di Stroppa si gioca a 2,20. Insegue nelle quote il Lecce, offerto a 2,45, e a sua volta sconfitto qualche mese fa a due passi dalla promozione. Infine, i bookie danno credito anche al Benevento che spera di tornare tra le big d’Italia e restarci per più di un anno dopo la retrocessione dello scorso anno: la promozione dei sanniti, infatti, paga 3 volte la posta giocata.