E' un Parma da record quello che saluta il 2023 della Serie B. Nell'anno solare che volge al termine, i Ducali hanno conquistato ben 75 punti, mentre nella stagione corrente sono saldamente primi in classifica. Così i bookmaker iniziano a dare per certa la promozione dei Ducali in A, quotata a 1,05, mentre il primo posto si gioca a 1,35. Punta alla risalita in massima serie anche il Venezia, attualmente secondo e proposto a 1,75, mentre la Cremonese insegue a 1,85. Il Como, in seconda piazza assieme ai lagunari, è più lontano in quota a 2,50, la stessa del Palermo. Distanti tutte le inseguitrici: il Cittadella vede la prima storica promozione in Serie A a 5,50, mentre Catanzaro e Modena si attestano a 7,50.