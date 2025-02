Serie B, il Pisa vola in campo e in quota: cadono Spezia e Cremonese, per i bookie Inzaghi in pole per la promozione

Un turno decisamente favorevole per il Pisa quello che si è aperto con il pari del Sassuolo a Genova contro la Sampdoria. I toscani battono la Juve Stabia, approfittano delle sconfitte interne die Cremonese e confermano le proiezioni dei bookmaker: la promozione della squadra di Inzaghi è in lavagna a 1,13 e 1,15 su Betflag , in calo rispetto a 1,20 della scorsa settimana.Con il Sassuolo già virtualmente in Serie A (il primo posto si gioca a 1,09) e in attesa del big match di sabato contro il Pisa, le inseguitrici dei toscani frenano in campo e in quota: lo Spezia passa da 1,75 a 2,50, così come la Cremonese, che sale da 3,25 a 4,50, proprio come il Catanzaro, in serie positiva da nove partite. Più staccate, infine, Palermo e Juve Stabia, entrambe in lavagna a 6.