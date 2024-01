Serie B, il podio: Parma, Venezia e Cremonese promosse, occhio a Palermo e Como. Missione impossibile per Pirlo

Il crollo del Parma a Modena non cambia le idee dei bookmaker: gli emiliani sono davanti a tutti nelle quote per la vittoria del Campionato. Il trionfo degli uomini di Pecchia si gioca a 1,45. Staccate le rivali: Venezia e Cremonese, entrambe a -4 in classifica, sono offerte a 4,50, mentre si sale in doppia cifra per il Como, a 10, e il Palermo a 20. Poche differenze per la lotta promozione: il Parma è avanti a tutti a 1,05, seguito ancora da Venezia, 1,65, e Cremonese, 1,70. Il Como di Fabregas e Roberts vede un clamoroso ritorno in Serie A a quota 2, forte anche del nuovo arrivo Strefezza. Sogna ancora il Palermo, fermato dal Catanzaro ma a -9 dalla vetta: i rosanero vedono il ritorno nella massima divisione a 2,75. Discorso diverso proprio per i calabresi di Vivarini che, a causa della discontinuità nei risultati, non riescono a rimontare né in classifica né in quota, e per loro l’approdo in Serie A è proposto a 6. Situazione che sembra ormai compromessa per la Sampdoria di Pirlo, tornata alla vittoria dopo quattro giornate ma ancora lontana in quota: un ritorno immediato dei genovesi in A paga 13 volte la posta.