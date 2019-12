Prima il colpo esterno con il Livorno, rivale diretta nella corsa salvezza, poi il successo contro il Chievo Verona, che invece lotta per tornare in Serie A. Grazie ai guizzi degli ultimi due turni di campionato, propiziati dall'arrivo di Jonathan Biabiany, il Trapani è tornato a vedere la luce: ha lasciato l'ultimo posto in classifica e ora è quattro punti dal quintultimo posto, il primo utile per restare matematicamente in B. Tra il Trapani e le speranze di rimonta si piazza però di traverso la capolista Benevento, avversaria dei siciliani nell'anticipo di domani al Vigorito. Visto il gap in classifica (ben 18 punti le separano) e il fattore campo è inevitabile che il pronostico sia nettamente a favore dei sanniti, dati a 1,40 sul tabellone. C'è comunque un "però" da tenere in considerazione, ossia che il Trapani ha vinto gli ultimi due scontri diretti giocati con il Benevento: un altro successo dei granata si gioca quindi a 9,00, contro il 4,20 sul pareggio. L'ultima sfida vinta dal Trapani, tra l'altro, fu giocata proprio al Vigorito nel marzo del 2013 e finì 1-3, risultato che ripetuto domani pagherebbe 81 volte la posta.